Лавров призвал США координировать действия в Сирии с ВКС РФ и Дамаском

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Москва, 4 октября. Российские власти призывают США координировать свои действия в Сирии с ВКС РФ, а также правительственной армией САР. Об этом в среду заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы бы хотели, чтобы США и ведомая ими коалиция не стеснялись координировать свои действия с армией САР и ВКС России», — отметил Лавров.

Министр также призвал возглавляемую США коалицию бороться не только с «Исламским государством»1, но и с «Джебхат ан-Нусрой»1 (обе террористические группировки запрещены на территории России), которую почему-то «не хотели трогать при администрации Барака Обамы».

1 Организация запрещена на территории РФ.