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Россия
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Политика
Лавров призвал США координировать действия в Сирии с ВКС РФ и Дамаском
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    Лавров призвал США координировать действия в Сирии с ВКС РФ и Дамаском

    16:56  4 Октября 2017  /обновлено: 17:09  04 Октября 2017
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    Лавров призвал США координировать действия в Сирии с ВКС РФ и Дамаском

    Москва, 4 октября. Российские власти призывают США координировать свои действия в Сирии с ВКС РФ, а также правительственной армией САР. Об этом в среду заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Мы бы хотели, чтобы США и ведомая ими коалиция не стеснялись координировать свои действия с армией САР и ВКС России», — отметил Лавров.

    Лавров призвал США координировать действия в Сирии с ВКС РФ и Дамаском

    Министр также призвал возглавляемую США коалицию бороться не только с «Исламским государством»1, но и с «Джебхат ан-Нусрой»1 (обе террористические группировки запрещены на территории России), которую почему-то «не хотели трогать при администрации Барака Обамы».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Геннадий Плющев
    #сша #сирия #иг #дамаск #вкс рф #лавров #джебхат-ан-нусра
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