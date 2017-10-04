Российский самолет ДРЛО А-100 будет лучшим в мире — военный эксперт

В Избранное

Новейший российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения (ДРЛО) А-100 поднимется в воздух до конца 2017 года. Об этом рассказал заместитель министра обороны России Юрий Борисов. Первый же полет нового самолета покажет, что он — лучший в мире, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Воздушное судно создается на мощностях Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г.М. Бериева.

«Мы можем сегодня подтвердить, что мы не видим серьезных сложностей и трудностей, которые помешали бы нам поднять в воздух этот самолет в этом году. […] Первый вылет многое нам подскажет», — сообщил Борисов после посещения предприятия.

Он же отметил, что в соответствии с утвержденным ранее планом работ воздушное судно начнет поставляться в войска в 2020 году, как раз после завершения всех необходимых государственных испытаний.

«Дело в том, что самолеты ДРЛО А-50 уже давно находятся на службе. Но сейчас все меняется, появляются новые, цифровые технологии, совершенствуются вопросы обнаружения и распознавания целей, поэтому и возникла потребность в таком самолете, как А-100. Он может работать как по воздушным, так и по наземным целям, выдавать координаты, целеуказания — все это будет в едином комплексе. Ну и дополнительно в него будут устанавливаться комплексы РЭП, то есть он будет еще и защищен. По всем параметрам он будет превосходить А-50, поэтому понятное дело, что наше военное ведомство в нем так заинтересовано», — поясняет военный эксперт.

Кроме того, по словам собеседника ФАН, А-100 будет взаимодействовать с наземными комплексами РЛС, станциями радиотехнической разведки, что значительно увеличит количество «обслуживаемых и сопровождаемых целей».

«Поэтому он будет способен «обрабатывать» огромное количество воздушных целей. Он также будет выдавать актуальную информацию для наземных и воздушных комплексов ПВО. Будет пеленговать, а затем и передавать данные о наземных объектах противника, будет сопровождать их», — продолжает Леонков.

При этом новейший самолет ДРЛО не станет легкой мишенью для авиации или комплексов противовоздушной обороны вероятного противника, так как будет находиться за линией боевого столкновения, под прикрытием тех самых средств ПВО, которым и должен выдавать целеуказание.

«Не стоит думать, что он будет летать на длинные фронты и раздавать информацию направо и налево. Он будет находиться в глубине, на удалении в 150 километров от линии фронта, при этом дальность обнаружения целей у него о 600 километров. Кстати, воздушные суда подобного класса есть и у других стран, у тех же США есть самолеты АВАКС, которые работают по тому же принципу. Но, в отличие от нашего самолета, их функционал все же ограничен и разнесен на несколько видов. Поэтому российский самолет ДРЛО А-100 будет лучшим в мире», — заключил аналитик.

Напомним, новый самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-100 «Премьер» создавался на основе военно-транспортного Ил-76МД-90А. Он способен обнаруживать и сопровождать воздушные и иные цели, участвовать в управлении истребительной и ударной авиацией при их наведении на воздушные, наземные и морские цели.