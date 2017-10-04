МИД РФ прокомментировал «беспрецедентный» закон об образовании на Украине
Москва, 4 октября. Необходимо донести мнение стран об украинском законопроекте «Об образовании» до международных структур. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Венгрия и Румыния заявили, что намерены единым фронтом выступить против Украины для защиты прав национальных меньшинств и отмены принятого в стране закона «Об образовании».
Отвечая на вопрос корреспондента Федерального агентства новостей о том, намерена ли Россия присоединиться к «коалиции» этих двух стран в борьбе с этим украинским законом, Захарова отметила, что «это вопрос не создания каких-то коалиций, а вопрос активной работы».
«Мы сделали соответствующие заявления и в рамках ОБСЕ. Наш представитель рассказал о нарушениях со стороны Украины. Я не уверена, что есть какой-то фронт. Думаю, что страны должны сказать на международном уровне свое слово. То, что закон беспрецедентный, понятно. Нужно, чтобы страны донесли свое мнение до международных структур», — подчеркнула Захарова.