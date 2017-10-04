Донбасс: ВСУ перебросили танки и тяжелую артиллерию к границам ДНР

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Донецк, 4 октября. Украинские силовики перебросили танки и артиллерийские системы к линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

По данным разведки ДНР, украинские силовики перебросили четыре танка и три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» к линии соприкосновения в район населенного пункта Волноваха. Кроме того, в районе поселка Новотроицкое ВСУ разместили четыре противотанковых пушки МТ-12 «Рапира».

Ранее стало известно, что президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Документ не предусматривает предоставления особого статуса Донбассу, а также не исключает силовой сценарий решения конфликта, передает URA.RU.