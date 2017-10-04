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Россия
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Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 250 снарядов и мин
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    Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 250 снарядов и мин

    22:09  4 Октября 2017
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    Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 250 снарядов и мин

    Донецк, 4 октября. За минувшие сутки подразделения вооруженных сил Украины выпустили по прифронтовым территориям Донецкой народной республики около 250 снарядов и мин. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

    Под ударами артиллерии ВСУ оказались 17 населенных пунктов республики в районе Донецка и Мариуполя. Кроме того, подразделения ВСУ нанесли артиллерийский удар по насосной станции Южнодонбасского водовода под Ясиноватой. В ходе обстрелов украинские силовики использовали ствольную артиллерию, минометы, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие. В результате обстрелов были повреждены два жилых дома в поселке Коминтерново на юге ДНР.

    Автор: Алексей Громов
    #днр #всу #донбасс #донецк
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