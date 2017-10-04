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Джонсон пошутил о потенциале Ливии: Только трупы с пляжей убрать
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    Джонсон пошутил о потенциале Ливии: Только трупы с пляжей убрать

    16:57  4 Октября 2017
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    Джонсон пошутил о потенциале Ливии: Только трупы с пляжей убрать

    Лондон, 4 октября. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон оказался в центре скандала, грубо пошутив о Ливии.

    В ходе выступления на полях съезда Консервативной партии в Манчестере министр похвалил «белоснежный песок» и «прекрасное море» Ливии, которую он посетил в конце лета.

    «Есть британские бизнесмены, отличные ребята, которые хотят инвестировать в побережье Сирта. Они готовы превратить Сирт в новый Дубай. Надо только убрать трупы оттуда, и они будут там», — пошутил Джонсон, выступая перед публикой.

    Шутка была встречена одобрительными смешками, однако пользователи Twitter такого юмора не поняли, как и депутаты парламента Британии. Так, депутат Хайди Аллен заявила, что подобные шутки совершенно недопустимы для министра иностранных дел. Она также призвала уволить Джонсона.

    Другой депутат Анна Субри поддержала коллегу, призвав премьер-министра Терезу Мэй уволить главу британского МИД.

    Джонсон, со своей стороны, написал в своем микроблоге, что ему нечего стыдиться. Стыдиться надо тем людям, которые используют ситуацию в Сирте в политических целях, добавил он. Он также подчеркнул, что тела боевиков сложно убрать из-за мин и взрывных устройств.

     

    Автор: Алексей Громов
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