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Россия
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ВКС РФ готовы предотвратить все операции ИГ в Сирии, представляемые США как «случайности»
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    ВКС РФ готовы предотвратить все операции ИГ в Сирии, представляемые США как «случайности»

    16:38  4 Октября 2017  /обновлено: 17:33  04 Октября 2017
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    ВКС РФ готовы предотвратить все операции ИГ в Сирии, представляемые США как «случайности»

    Москва, 4 октября. Воздушно-космические силы Российской Федерации готовы полностью предотвратить все операции террористической группировки «Исламское государство»1 в Сирийской республике, представляемые Соединенными Штатами как «случайности». 

    По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, «если американская сторона рассматривает такие операции как непредвиденные «случайности», то российские ВКС в Сирии готовы приступить к полному уничтожению всех подобных «случайностей» в подконтрольной им зоне».

    Данные МО РФ говорят о том, что серия атак террористов ИГ1 на отряды правительственной армии САР были свершены из зоны, где находится американская военная миссия.

    Напомним, ранее Конашенков заявил, что главным препятствием для разгрома террористов в Сирии является не их боеспособность, а поддержка со стороны США

    «Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
    #минобороны #сирия #иг
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