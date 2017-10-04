ВКС РФ готовы предотвратить все операции ИГ в Сирии, представляемые США как «случайности»

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Москва, 4 октября. Воздушно-космические силы Российской Федерации готовы полностью предотвратить все операции террористической группировки «Исламское государство»1 в Сирийской республике, представляемые Соединенными Штатами как «случайности».

По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, «если американская сторона рассматривает такие операции как непредвиденные «случайности», то российские ВКС в Сирии готовы приступить к полному уничтожению всех подобных «случайностей» в подконтрольной им зоне».

Данные МО РФ говорят о том, что серия атак террористов ИГ1 на отряды правительственной армии САР были свершены из зоны, где находится американская военная миссия.

Напомним, ранее Конашенков заявил, что главным препятствием для разгрома террористов в Сирии является не их боеспособность, а поддержка со стороны США.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

1 Организация запрещена на территории РФ.