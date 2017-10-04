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Боевики ИГ атаковали САА из зоны «военной миссии США» — Минобороны РФ
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    Боевики ИГ атаковали САА из зоны «военной миссии США» — Минобороны РФ

    16:35  4 Октября 2017  /обновлено: 16:58  04 Октября 2017
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    Боевики ИГ атаковали САА из зоны «военной миссии США» — Минобороны РФ

    Москва, 4 октября. Боевики «Исламского государства»1 атаковали правительственные войска Сирии из зоны расположения военных США, сообщили в Минобороны РФ.

    В военном ведомстве России сообщили, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) обстреляли подразделения Сирийской арабской армии из района, в котором расположена «военная миссия США», призванная якобы «урегулировать конфликт» в провинции Дейр эз-Зор.

    «Боевики «Исламского государства» атаковали правительственные войска Сирии из зоны «военной миссии США», - подчеркнули в Минобороны России.

    Ранее различные источники неоднократно сообщали, что американская военная авиация эвакуирует высокопоставленных членов террористической организации вместе с членами их семей, а также перебрасывает на военных вертолетах отряды боевиков «Халифата» на наиболее актуальные направления с целью замедлить продвижение сирийских войск.

    Боевики ИГ атаковали САА из зоны «военной миссии США» — Минобороны РФ

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #сирия #иг #дейр эз-зор
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