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Москва, 4 октября. Боевики «Исламского государства»1 атаковали правительственные войска Сирии из зоны расположения военных США, сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве России сообщили, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) обстреляли подразделения Сирийской арабской армии из района, в котором расположена «военная миссия США», призванная якобы «урегулировать конфликт» в провинции Дейр эз-Зор.

«Боевики «Исламского государства» атаковали правительственные войска Сирии из зоны «военной миссии США», - подчеркнули в Минобороны России.

Ранее различные источники неоднократно сообщали, что американская военная авиация эвакуирует высокопоставленных членов террористической организации вместе с членами их семей, а также перебрасывает на военных вертолетах отряды боевиков «Халифата» на наиболее актуальные направления с целью замедлить продвижение сирийских войск.

1 Организация запрещена на территории РФ.