Минобороны РФ: 300 боевиков ИГ готовили атаку на высоты в Эль-Карьятейне в Сирии

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Москва, 4 октября. В Минобороны России сообщили, что порядка трех сотен боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 готовили атаку на высоты в Эль-Карьятейне, предположительно, имея координаты сирийских войск.

Террористы ИГ1, в ночь на 28 сентября вышедшие из населенного пункта Рукбан в Сирии, обошли военные посты армии САР, владея их координатами, которые можно получить только путем воздушной разведки, говорится в сообщении Минобороны РФ. Речь идет о трех сотнях боевиков, передвигавшихся на внедорожниках к городу Эль-Карьятейн в провинции Хомс.

После обхода постов сирийских войск у населенных пунктов Харбат Аш-Шхеми и Эль-Басири террористы попытались захватить высоты у Эль-Карьятейн. Вместе с тем, ИГИЛ1 провели ряд атак на посты правительственных сил вдоль трассы Пальмира – Дейр-Эз-Зор, по которой производится доставка гуманитарной помощи и снабжаются войска в долине Евфрата.

1 Организация запрещена на территории РФ.