Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Минтранс РФ может получить дополнительные функции по контролю за авиакомпаниями
Новости Сирии
Минобороны РФ: 300 боевиков ИГ готовили атаку на высоты в Эль-Карьятейне в Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Минобороны РФ: 300 боевиков ИГ готовили атаку на высоты в Эль-Карьятейне в Сирии

    16:38  4 Октября 2017  /обновлено: 16:57  04 Октября 2017
    356

    Минобороны РФ: 300 боевиков ИГ готовили атаку на высоты в Эль-Карьятейне в Сирии

    Москва, 4 октября. В Минобороны России сообщили, что порядка трех сотен боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 готовили атаку на высоты в Эль-Карьятейне, предположительно, имея координаты сирийских войск.

    Террористы ИГ1, в ночь на 28 сентября вышедшие из населенного пункта Рукбан в Сирии, обошли военные посты армии САР, владея их координатами, которые можно получить только путем воздушной разведки, говорится в сообщении Минобороны РФ. Речь идет о трех сотнях боевиков, передвигавшихся на внедорожниках к городу Эль-Карьятейн в провинции Хомс.

    После обхода постов сирийских войск у населенных пунктов Харбат Аш-Шхеми и Эль-Басири террористы попытались захватить высоты у Эль-Карьятейн. Вместе с тем, ИГИЛ1 провели ряд атак на посты правительственных сил вдоль трассы Пальмира – Дейр-Эз-Зор, по которой производится доставка гуманитарной помощи и снабжаются войска в долине Евфрата. 

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #сирия
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 82571

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107182

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29913

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44455

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25820
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        ВКС РФ готовы предотвратить все операции ИГ в Сирии, представляемые США как «случайности»

        ВКС РФ готовы предотвратить все операции ИГ в Сирии, представляемые США как «случайности»

        16:38   4 Октября 2017
        396
        Порошенко внес в Раду «неотложный» законопроект о реинтеграции Донбасса

        Порошенко внес в Раду «неотложный» законопроект о реинтеграции Донбасса

        15:04   4 Октября 2017
        1258
        Юра, мы исправляемся. Поздравление к годовщине запуска первого спутника Земли

        Юра, мы исправляемся. Поздравление к годовщине запуска первого спутника Земли

        13:57   4 Октября 2017
        483
        В САР уничтожены 12 полевых командиров террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»

        В САР уничтожены 12 полевых командиров террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»

        8:45   4 Октября 2017
        1174