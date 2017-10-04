ДНР: представители СЦКК и ОБСЕ попали под обстрел ВСУ в Донбассе

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Донецк, 4 октября. Российские представители Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе попали под обстрел украинских силовиков в поселке Коминтерново на юге ДНР. Об этом сообщил представитель Донецкой народной республики в СЦКК Руслан Якубов.

По его словам, 3 октября в районе населенного пункта Коминтерново представители СЦКК и наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попали под минометный обстрел украинских силовиков.

Сразу после начала обстрела представители СЦКК и ОБСЕ были вынуждены укрыться в безопасном месте, благодаря чему никто не пострадал.