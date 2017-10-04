Минобороны РФ: Препятствием для разгрома ИГ в Сирии является поддержка со стороны США

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Москва, 4 октября. Главным препятствием для разгрома террористов в Сирии является не их боеспособность, а поддержка со стороны США. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, поддержка боевиков террористической организации «Исламское государство»1 (ИГИЛ1, запрещена в РФ) со стороны США является основным препятствием для полного разгрома группировки в Сирии.

«Мы не раз обращали внимание, что основным препятствием для завершения разгрома ИГИЛ в Сирии является не боеспособность террористов, а поддержка и заигрывание с ними американских коллег», — сказал Конашенков.

Он также добавил, что успешные действия сирийской армии при поддержке ВКС РФ, а также молниеносное освобождение долины Евфрата от боевиков ИГ1 не совпадают с планами Вашингтона.

1 Организация запрещена на территории РФ.