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Минобороны РФ: Препятствием для разгрома ИГ в Сирии является поддержка со стороны США
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    Минобороны РФ: Препятствием для разгрома ИГ в Сирии является поддержка со стороны США

    16:41  4 Октября 2017
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    Минобороны РФ: Препятствием для разгрома ИГ в Сирии является поддержка со стороны США

    Москва, 4 октября. Главным препятствием для разгрома террористов в Сирии является не их боеспособность, а поддержка со стороны США. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

    По его словам, поддержка боевиков террористической организации «Исламское государство»1 (ИГИЛ1, запрещена в РФ) со стороны США является основным препятствием для полного разгрома группировки в Сирии.

    «Мы не раз обращали внимание, что основным препятствием для завершения разгрома ИГИЛ в Сирии является не боеспособность террористов, а поддержка и заигрывание с ними американских коллег», — сказал Конашенков.

    Он также добавил, что успешные действия сирийской армии при поддержке ВКС РФ, а также молниеносное освобождение долины Евфрата от боевиков ИГ1 не совпадают с планами Вашингтона.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сша #сирия #иг
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