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Украина
ЗАЗ Lanos на Украине продают почти вдвое дороже, чем в России
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    ЗАЗ Lanos на Украине продают почти вдвое дороже, чем в России

    17:26  4 Октября 2017
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    ЗАЗ Lanos на Украине продается почти вдвое дороже, чем в России

    Киев, 4 октября. Автомобиль ЗАЗ Lanos, который собирается на Запорожском автозаводе, на Украине стоит почти в два раза дороже, чем в России.

    Согласно статистике, в 2016 году и в первой половине 2017 года ЗАЗ Lanos продавался на Украине за 9,6 тыс. долларов, тогда как в России автомобиль можно приобрести за 5,1 тыс. долларов. По словам автолюбителей, такая разница в цене может быть обусловлена завышенными акцизами, которые установил Киев, пытаясь компенсировать дефицит бюджета. В России же Lanos продаются без НДС и акцизов, что значительно снижает стоимость автомобиля.

    ЗАЗ Lanos на Украине продается почти вдвое дороже, чем в России

    Примерно так же дела обстоят и с другими марками. Так, например, популярный Hyundai Solaris на Украине продается за 14,8 тыс. долларов, а в России — за 7 тыс. долларов с учетом наценки за локализацию. Аналогичная ситуация наблюдается с Renault Duster, который на Украине стоит на 75,3% дороже, чем в России.

     Отметим, что южнокорейская компания Daewoo, которая выпускает автомобиль Lanos в вариантах хетчбэк и седан,  имеет сборочные производства в России (Таганрог), Казахстане (Костанай), Польше (Варшава), Египте (Каир), Южной Корее (Ичхон) и на Украине (Запорожье).

    Автор: Геннадий Плющев
    #россия #украина #машины #цены #заз lanos
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