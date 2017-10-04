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Россия
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Новости Сирии
Минобороны РФ: Боевики ИГ узнали о скрытых постах армии Сирии с «воздуха»
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    Минобороны РФ: Боевики ИГ узнали о скрытых постах армии Сирии с «воздуха»

    16:38  4 Октября 2017  /обновлено: 16:50  04 Октября 2017
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    Минобороны РФ: Террористы узнали о скрытых постах армии Сирии с «воздуха»

    Москва, 4 октября. Террористы, вышедшие из Рукбана, смогли обойти скрытые посты сирийских правительственных войск. Это было возможно осуществить при использовании точных координат, которые получают лишь с «воздуха», сообщили в министерстве обороны России.

    В военном ведомстве России констатировали, что в ночь на 28 сентября порядка 300 террористов запрещенного в России «Исламского государства»1 (арабское название — ДАИШ), которые вышли из Рукбана, смогли перебраться в провинцию Хомс. В город Эль-Карьятейн они добирались на десятках внедорожников.

    По мнению специалистов Минобороны РФ, отряд боевиков ИГИЛ1 «успешно обошел все скрытые посты сирийских войск в районах населенного пункта Харбат Аш-Шхеми и населенного пункта Эль-Басири вовсе не по везению».

    Минобороны РФ: Боевики ИГ узнали о скрытых постах армии Сирии с «воздуха»

    Российские военные убеждены, что террористы располагали точными координатами скрытых постов САА.

    «Которые можно получить только благодаря воздушной разведке, обработанной специалистами и затем заботливо переданные для осуществления диверсионно-террористических акций», — заметили в Минобороны РФ.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #сирия #террористы #воздух #рукбан #координаты
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