ДНР: энергетик подорвался на мине при осмотре поврежденной ЛЭП

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Донецк, 4 октября. Энергетик Донецкой народной республики погиб при подрыве на мине во время осмотра поврежденной под обстрелом в Донбассе ЛЭП, заявили в пресс-службе Минугля и энергетики ДНР.

«Сегодня при осмотре повреждений линии электропередачи, полученных в результате боевых действий, погиб, подорвавшись на боеприпасе, начальник Ясиноватского РЭС республиканского предприятия «Региональная энергопоставляющая компания» Павел Владимирович Грициенко», — цитирует РИА Новости источники в министерстве.

Как подчеркнули в ведомстве, у погибшего остались двое детей. Грициенко проработал энергетиком 13 лет.

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин в свою очередь заявил, что энергетик ДНР подорвался на мине-ловушке, установленной ВСУ.