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Общество
Фото заброшенной могилы Березовского в Лондоне шокировало пользователей Сети
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    Фото заброшенной могилы Березовского в Лондоне шокировало пользователей Сети

    16:43  4 Октября 2017  /обновлено: 16:50  04 Октября 2017
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    Фото заброшенной могилы Березовского в Лондоне шокировало пользователей Сети

    Москва, 4 октября. В Сети появились фотографии заброшенной могилы российского бизнесмена Бориса Березовского. Так, на снимке можно увидеть заброшенную и заросшую сорняками могилу с крестом.

    Фотографию могилы опубликовал в Instagram главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

    «Так выглядит могила Бориса Березовского через четыре года после его гибели», — написал журналист под снимком.

    Следует отметить, что пользователи Интернета пришли в ужас от увиденной картины. Многие из них оставили негативные комментарии под снимком.

    «Кошмар. Как одинокая бабушка/дедушка», «Богатейший человек был, и вот результат», Печально… очень…», «Не может быть», — пишут пользователи.

     

    Так выглядит могила Бориса Березовского через 4 года после его гибели

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    Березовский с 2000 года находился в эмиграции в Великобритании. В России он обвинялся в многочисленных преступлениях и был заочно приговорен к тюремному заключению. Предприниматель был похоронен на кладбище «Бруквуд» в пригороде Лондона.

    25 июля суд Великобритании признал покойного Березовского неплатежеспособным — его имущество и активы, которые остались после его смерти, недостаточны для покрытия многомиллионных долгов.

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #березовский
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