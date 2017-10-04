Фото заброшенной могилы Березовского в Лондоне шокировало пользователей Сети
Москва, 4 октября. В Сети появились фотографии заброшенной могилы российского бизнесмена Бориса Березовского. Так, на снимке можно увидеть заброшенную и заросшую сорняками могилу с крестом.
Фотографию могилы опубликовал в Instagram главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
«Так выглядит могила Бориса Березовского через четыре года после его гибели», — написал журналист под снимком.
Следует отметить, что пользователи Интернета пришли в ужас от увиденной картины. Многие из них оставили негативные комментарии под снимком.
«Кошмар. Как одинокая бабушка/дедушка», «Богатейший человек был, и вот результат», Печально… очень…», «Не может быть», — пишут пользователи.
Березовский с 2000 года находился в эмиграции в Великобритании. В России он обвинялся в многочисленных преступлениях и был заочно приговорен к тюремному заключению. Предприниматель был похоронен на кладбище «Бруквуд» в пригороде Лондона.
25 июля суд Великобритании признал покойного Березовского неплатежеспособным — его имущество и активы, которые остались после его смерти, недостаточны для покрытия многомиллионных долгов.