Фото заброшенной могилы Березовского в Лондоне шокировало пользователей Сети

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Москва, 4 октября. В Сети появились фотографии заброшенной могилы российского бизнесмена Бориса Березовского. Так, на снимке можно увидеть заброшенную и заросшую сорняками могилу с крестом.

Фотографию могилы опубликовал в Instagram главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Так выглядит могила Бориса Березовского через четыре года после его гибели», — написал журналист под снимком.

Следует отметить, что пользователи Интернета пришли в ужас от увиденной картины. Многие из них оставили негативные комментарии под снимком.

«Кошмар. Как одинокая бабушка/дедушка», «Богатейший человек был, и вот результат», Печально… очень…», «Не может быть», — пишут пользователи.

Так выглядит могила Бориса Березовского через 4 года после его гибели A post shared by Алексей Венедиктов (@aavst) on Oct 4, 2017 at 3:03am PDT

Березовский с 2000 года находился в эмиграции в Великобритании. В России он обвинялся в многочисленных преступлениях и был заочно приговорен к тюремному заключению. Предприниматель был похоронен на кладбище «Бруквуд» в пригороде Лондона.

25 июля суд Великобритании признал покойного Березовского неплатежеспособным — его имущество и активы, которые остались после его смерти, недостаточны для покрытия многомиллионных долгов.