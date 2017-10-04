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Россия
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МИД РФ сообщил о гибели трех россиян при крушении военного самолета в ДРК
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    МИД РФ сообщил о гибели трех россиян при крушении военного самолета в ДРК

    16:35  4 Октября 2017
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    МИД РФ сообщил о гибели трех россиян при крушении военного самолета в ДРК

    Москва, 4 октября. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила о том, что в результате крушения военного самолета на территории Демократической Республики Конго погибли трое граждан России, которые работали по частным контрактам. Об этом сообщил в среду корреспондент ФАН.

    «Помимо граждан Украины и Узбекистана, было трое россиян: второй пилот — Игорь Морозов, бортинженер — Борис Миронов и штурман — Андрей Чеботарев», — подчеркнула российский дипломат.

    Напомним, в конце сентября стало известно о том, что в районе города Киншаса рухнул военный самолет. В результате инцидента погибли 10 человек.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #конго
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