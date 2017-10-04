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Ветеран русского флота: малый ракетный корабль на воздушной подушке «Сивуч»
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    Ветеран русского флота: малый ракетный корабль на воздушной подушке «Сивуч»

    16:41  4 Октября 2017
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    Малый ракетный корабль на воздушной подушке «Сивуч» — судно проекта 1239. Первый корабль этого проекта был заложен в 1984 году и сдан ВМФ в 1989 году. В 1997 году вошел в состав сил постоянной готовности Черноморского флота. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    По ударному потенциалу ракетным кораблям на воздушной подушке этого проекта нет равных. Они являются самыми крупными в своем подклассе как в российском, так и мировом кораблестроении быстроходных боевых кораблей.

    «Два корабля этого класса — ударная сила самого боеспособного флота морской державы. Соотношение сил на море с появлением этих кораблей меняется в нашу пользу», — говорил бывший командующий флотом адмирал Владимир Куроедов.

    Судно проекта 1239 представляет собой два узких корпуса, которые перекрыты платформой 64 метра в длину и 18 метров в ширину. Спереди располагается эластичный экран. Скорость достигает 45 узлов. И это даже при высоте волн в два метра, а при трех с половиной метрах — свыше 40 узлов.

    Заметим, что крайне высокая скорость корабля дает ему возможность ускользнуть от вражеской торпеды. При этом вооружение судна позволяет поражать любого потенциального противника. Для этой задачи особенно подходят ракеты типа «Москит».

    Кроме того, корабль проекта 1239 обладает мощной системой противовоздушной обороны, которая представлена 76,2-мм и 30-мм автоматическими орудиями, зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Каштан-М». Автономность плавания корабля составляет десять суток, экипаж — 68 человек.

    Ветеран флота России: малый ракетный корабль на воздушной подушке «Сивуч»

    Судно проекта 1239 отличается от других малых ракетных кораблей большой палубой, что дает возможность решить проблему ограниченности в размещении оружия. Более того, он обладает высокой мореходностью.

    Как показывает опыт, корабли проекта 1239 по своим тактико-техническим характеристикам являются оптимально ударными кораблями для незамерзающих закрытых морских театров. Это серьезно увеличивает боевой потенциал бригад ракетных катеров.

    Автор: Илья Муромский
    #вмф рф #армия #флот
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