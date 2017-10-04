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Россия
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Общество
У Караченцова нашли образование в левом легком
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    У Караченцова нашли образование в левом легком

    16:22  4 Октября 2017
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    У Караченцова нашли образование в левом легком

    Москва, 4 октября. Врачи обнаружили небольшое образование в левом легком известного российского актера Николая Караченцова.

    По информации источника Федерального агентства новостей, известный актер был госпитализирован с легочным кровотечением. Компьютерная томография показала, что у актера есть новообразования. Однако точных результатов обследования пока нет. Караченцовым все еще занимаются.

    Напомним, что в середине сентября стало известно о госпитализации Караченцова в НИИ имени Склифосовского. У актера снова начались проблемы со здоровьем.

    72-летний актер до сих пор восстанавливается после ДТП, произошедшего 12 лет назад. В результате серьезной аварии он получил множественные травмы и даже попал в кому.

    Николай Караченцов — народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии. Российским зрителям знаком по ролям в фильмах «Старший сын», «Остров сокровищ», «Белые росы», «Человек с бульвара Капуцинов», «Юнона и Авось».

     

     

    Автор: Алексей Громов
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