У Караченцова нашли образование в левом легком

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Москва, 4 октября. Врачи обнаружили небольшое образование в левом легком известного российского актера Николая Караченцова.

По информации источника Федерального агентства новостей, известный актер был госпитализирован с легочным кровотечением. Компьютерная томография показала, что у актера есть новообразования. Однако точных результатов обследования пока нет. Караченцовым все еще занимаются.

Напомним, что в середине сентября стало известно о госпитализации Караченцова в НИИ имени Склифосовского. У актера снова начались проблемы со здоровьем.

72-летний актер до сих пор восстанавливается после ДТП, произошедшего 12 лет назад. В результате серьезной аварии он получил множественные травмы и даже попал в кому.

Николай Караченцов — народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии. Российским зрителям знаком по ролям в фильмах «Старший сын», «Остров сокровищ», «Белые росы», «Человек с бульвара Капуцинов», «Юнона и Авось».