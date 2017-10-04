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Россия
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Политика
МИД РФ пообещал зеркальный ответ на принятие Канадой «акта Магнитского»
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    МИД РФ пообещал зеркальный ответ на принятие Канадой «акта Магнитского»

    16:29  4 Октября 2017
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    МИД РФ пообещал зеркальный ответ на принятие Канадой «акта Магнитского»

    Москва, 4 октября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва разочарована принятием в Канаде аналога «закона Магнитского», передает корреспондент ФАН.

    «Любые антироссийские действия властей Канады без адекватного ответа не останутся. И снова предупреждаем, что при усилении санкционного давления на нас, исходя из принципа взаимности, будем зеркально расширять наши санкционные списки», — заявила Захарова.

    Она также выразила надежду, что в Оттаве «возобладает здравый смысл» и канадские политики осознают бесперспективность и пагубность курса на конфронтацию с Россией.

    Ранее стало известно, что парламент Канады одобрил принятие закона, аналогичного «акту Магнитского» и передала его в Сенат, где документ должен быть утвержден. Документ позволит Оттаве конфисковать активы и имущество иностранных граждан на территории Канады.

    Автор: Герман Парло
    #россия #москва #захарова #мид рф #канада #оттава #акт магнитского
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