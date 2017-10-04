Боевики ИГ обстреляли жилой район Дейр эз-Зора, есть жертвы

В Избранное

Дейр эз-Зор, 4 октября. Жители района Аль-Виллат подверглись ракетному обстрелу со стороны боевиков «Исламского государства»1.

Сирийское информационное агентство «САНА» сообщила, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) подвергли обстрелу реактивными снарядами жилой квартал Аль-Виллат города Дейр эз-Зор, большая часть которого уже освобождена от игиловцев.

Один из боеприпасов попал в дом, в котором в тот момент находилась местная семья. В результате взрыва погибла женщина. Ее муж и трое детей получили ранения различной тяжести и были экстренно доставлены в госпиталь. Строение было частично разрушено.

1 Организация запрещена на территории РФ.