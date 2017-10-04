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Боевики ИГ обстреляли жилой район Дейр эз-Зора, есть жертвы
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    Боевики ИГ обстреляли жилой район Дейр эз-Зора, есть жертвы

    16:24  4 Октября 2017
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    Боевики ИГ обстреляли жилой район Дейр эз-Зора, есть жертвы

    Дейр эз-Зор, 4 октября. Жители района Аль-Виллат подверглись ракетному обстрелу со стороны боевиков «Исламского государства»1.

    Сирийское информационное агентство «САНА» сообщила, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) подвергли обстрелу реактивными снарядами жилой квартал Аль-Виллат города Дейр эз-Зор, большая часть которого уже освобождена от игиловцев.

    Один из боеприпасов попал в дом, в котором в тот момент находилась местная семья. В результате взрыва погибла женщина. Ее муж и трое детей получили ранения различной тяжести и были экстренно доставлены в госпиталь. Строение было частично разрушено.

    Боевики ИГ обстреляли жилой район Дейр эз-Зора, есть жертвы

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #игил #дейр эз-зор
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