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Россия
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В Алеппо в новом госпитале российские врачи принимают до 100 пациентов в день
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    В Алеппо в новом госпитале российские врачи принимают до 100 пациентов в день

    16:11  4 Октября 2017
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    В Алеппо в новом госпитале российские врачи принимают до 100 пациентов в день

    Алеппо, 4 октября. Российские военные врачи развернули новый госпиталь в Алеппо, в котором принимают более 100 пациентов в день, сообщает начальник отдельного медицинского отряда МО РФ Дмитрий Асессоров.

    Он подчеркнул, что отдельный медицинский отряд Минобороны РФ прибыл в САР для оказания помощи местным жителям, пострадавшим в период военного конфликта. Более 100 граждан ежедневно прибывают к специалистам на обследование с патологиями. Основными травмами являются последствия осколочных и огнестрельных ранений.

    Специалисты из России развернули мобильный рентген-кабинет и привезли с собой около семи тонн медикаментов, так как из-за международных санкций в Сирии не достаточно качественных лекарств, отметил Дмитрий Асессоров.

    В Алеппо в новом госпитале российские врачи принимают до 100 пациентов в день

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #госпиталь #ранения
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