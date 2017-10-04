В Алеппо в новом госпитале российские врачи принимают до 100 пациентов в день

В Избранное

Алеппо, 4 октября. Российские военные врачи развернули новый госпиталь в Алеппо, в котором принимают более 100 пациентов в день, сообщает начальник отдельного медицинского отряда МО РФ Дмитрий Асессоров.

Он подчеркнул, что отдельный медицинский отряд Минобороны РФ прибыл в САР для оказания помощи местным жителям, пострадавшим в период военного конфликта. Более 100 граждан ежедневно прибывают к специалистам на обследование с патологиями. Основными травмами являются последствия осколочных и огнестрельных ранений.

Специалисты из России развернули мобильный рентген-кабинет и привезли с собой около семи тонн медикаментов, так как из-за международных санкций в Сирии не достаточно качественных лекарств, отметил Дмитрий Асессоров.