США поддержали продление Украиной особого статуса Донбасса

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Киев, 4 октября. Американская сторона поддерживает необходимость продления действия закона об особом статусе Донбасса.

«Очевидно, в Раде будут предлагать голосовать за законы, которые вносятся, чтобы продлить действующий закон (об особом статусе), — заявил представитель американского посольства в Киеве, отвечая на вопрос относительно готовящихся к рассмотрению в украинском парламенте документов. — То есть суть процесса в том, что существующий статус в той или иной форме хорошо было бы продолжить, вот это мы поддерживаем», передает ТАСС.

Ранее глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что Киев не намерен принимать закон об особом статусе Донбасса, так как это будет означать конец «режима Порошенко».

Накануне представитель кабинета министров Украины Вадим Денисенко в Верховной раде назвал мифом возможность продления закона об особом статусе Донбасса, срок действия которого истекает 18 октября.