МИД РФ предупредил об опасности законопроекта о реинтеграции Донбасса

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Москва, 4 октября. Законопроект о реинтеграции Донбасса полностью перечеркивает международные обязательства, взятые на себя Украиной, и является чрезвычайно опасным. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента Федерального агентства новостей о том, насколько законопроект президента Украины Петра Порошенко, в частности заявление о «привлечении в Донецкую и Луганскую области сил ВСУ», соотносится с подписанными Порошенко минскими договоренностями.

Захарова подчеркнула, что эксперты МИД изучат документ на предмет соответствия его минским договоренности.

«Все документы, касающиеся Донбасса, должны соответствовать минским договоренностям. Что касается закона о языке, РФ изучила его, выдала свои оценки и призвала страны, входящие в соответствующие международные структуры, и те страны, граждане и соотечественники которых ощутят его на себе, выразить свою реакцию. Подобные наработки Украины, которые полностью перечеркивают международные обязательства, чрезвычайно опасны», — заявила Захарова.

Напомним, в среду президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса, отмеченный как «неотложный». Как следует из документа, силы ВСУ будут стянуты в Донецкую и Луганскую область для «обеспечения национальной безопасности и обороны».