ВКС РФ ликвидировали в Сирии 12 полевых командиров «Джебхат ан-нусры»

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Москва, 4 октября. Как сообщили в Минобороны России со ссылкой на сирийские источники, лидер группировки Абу Мухаммед аль-Джулани находится в критическом состоянии.

ВКС РФ уничтожили в Сирии командование террористической организации «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России), ее лидер, сообщают в военном ведомстве, находится в критическом состоянии, 12 полевых командиров ликвидированы. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он отметил, что накануне военной разведкой было вскрыто время и место проведения совещания руководства бандформирования во главе с главарем Абу Мухаммедом аль-Джулани. Из состава дежурных сил российской авиации в Сирийской арабской республики для поражения цели были назначены самолеты Су-34 и Су-35.

1 Организация запрещена на территории РФ.