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Россия
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Общество
Банк «Александровский» подал иск на 16 млн рублей к бизнесмену Артееву
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    Банк «Александровский» подал иск на 16 млн рублей к бизнесмену Артееву

    16:02  4 Октября 2017
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    Банк «Александровский» подал иск на 16 млн рублей к бизнесмену Артееву

    Москва, 4 октября. Банк «Александровский» через суд требует признать задержанного Следственным комитетом РФ бизнесмена Владимира Артеева банкротом и взыскать с него 16 миллионов рублей.

    Ранее после иска Банка Москвы его компания «Единые решения» уже была признана банкротом, туда был введен конкурсный управляющий.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, новый иск касается еще одной компании Артеева — ООО «СтройСити». Заседание Арбитражного суда по рассмотрению иска банка «Александровский» должно состояться 6 октября.

    Автор: Алексей Громов
    #иск #банк #александровский #артеев
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