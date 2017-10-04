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Депутаты Рады официально назвали Россию «агрессором» в законопроекте о Донбассе
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    Депутаты Рады официально назвали Россию «агрессором» в законопроекте о Донбассе

    15:55  4 Октября 2017  /обновлено: 15:57  04 Октября 2017
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    Депутаты Рады официально назвали Россию «агрессором» в законопроекте о Донбасее

    Киев, 4 октября. Россия обозначена «страной-агрессором» в новом украинском законопроекте о реинтеграции Донбасса. Текст законопроекта в среду был опубликован на сайте Верховной рады.

    «Российская Федерация инициировала, организовывала и поддерживала террористическую деятельность на Украине, осуществляет вооруженную агрессию против Украины и временную оккупацию частей ее территории», — говорится в документе.

    Депутаты Рады официально назвали Россию «агрессором» в законопроекте о Донбасее

    Напомним, что российская сторона неоднократно заявляла о своей непричастности к вооруженному конфликту в Донбассе. По словам главы международного комитета Совета Федерации Константина Косачева, Украина не предоставил никаких доказательств «военной агрессии» со стороны России.

    Как сообщает Ura.ru, законопроект о реинтеграции Донбасса ранее внес на рассмотрение парламента президент Украины Петр Порошенко.

    Автор: Геннадий Плющев
    #россия #донбасс #украина #рада #реинтеграция #агрессия
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