Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Водитель с ножом накинулся на прохожего в Петербурге
Новороссия
Новости Новороссии: Порошенко внес в Раду проект реинтеграции Донбасса, ВСУ обстреливают ДНР
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Новости Новороссии: Порошенко внес в Раду проект реинтеграции Донбасса, ВСУ обстреливают ДНР

    16:34  4 Октября 2017
    96

    Новости Новороссии: Порошенко внес в Раду проект реинтеграции Донбасса, ВСУ массово обстреливают ДНР

    Новороссия, 4 октября. Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение депутатов Верховной рады проект закона о реинтеграции Донбасса. ВСУ выпустили по ДНР 250 мин и снарядов. Школьников народных республик научили распознавать взрывные устройства. Последние новости Новороссии — в материале Федерального агентства новостей.

    Реинтеграция от Порошенко

    Лидер Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение депутатов парламента проект закона о реинтеграции Донбасса.

    Законопроект определен как неотложный и передан на рассмотрение руководству парламента. При этом текст пока не опубликован. Как сообщают украинские СМИ, документ должен быть принят в самое ближайшее время — до 18 октября, пока не закончился срок действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса.

    Петр Порошенко за трибуной Верховной рады

    В свою очередь народный избранник от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник заявил, что документ допускает силовой сценарий «освобождения территорий в Донбассе». Ранее представитель президента в ВР Ирина Луценко сообщала, что Российская Федерация в тексте законопроекта будет названа «страной-агрессором».

    ВСУ выпустили по территории ДНР 250 мин и снарядов

    За минувшие сутки украинские военнослужащие выпустили по позициям армии ДНР 250 снарядов и мин разного калибра. Об этом сообщил заместитель командующего оперативным командованием народной республики Эдуард Басурин.

    «На донецком направлении противник применил артиллерию, минометы, вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По прилегающим районам девяти населенных пунктов были выпущены 21 мина калибром 120 миллиметров, 75 мин калибром 82 миллиметра», — подчеркнул представитель Донецкой народной республики.

    ВСУ ведут обстрел территорий народных республик

    На мариупольском направлении ВСУ выпустили 28 артиллерийских снарядов, 24 мины калибром 120 миллиметров и 96 мин калибром 82 миллиметра. Кроме того, армия Киева также активно использовала различные типы гранатометов, стрелковое вооружение и бронетехнику.

    Школьников Новороссии научили определять взрывные устройства

    Из-за систематических нарушений ВСУ «режима тишины» в Донбассе командование войск народных республик не может составить карты взрывоопасных участков. По этой причине в школах Новороссии введены специальные уроки, на которых детей обучают определять взрывные устройства.

    Мины ВСУ

    «Составить карту взрывооопасных локаций в ДНР невозможно — новые обстрелы происходят каждый день, и карта постоянно меняется. Рейды МЧС происходят спонтанно — каждый раз приходится обезвреживать новую территорию, где могут появиться дети. Противник стреляет по населенным пунктам республик, рассеивая в окрестностях сотни привлекательных для подростков смертоносных ловушек», — пояснили в МЧС ДНР и ЛНР.

    По мнению военнослужащих армий Новороссии, школьники региона чтобы выжить, просто обязаны знать номенклатуру взрывных устройств и радиус их поражения. Тем не менее, экзамен сдавать не придется — это теоретический курс.

    Автор: Сергей Гагарин
    #днр #всу #киев #донбасс #украина #обстрел #лнр #донецк #новороссия #луганск #армия #школа #реинтеграция #взрывные устройства
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 82564

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107182

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29913

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44455

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25818
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Порошенко внес в Раду «неотложный» законопроект о реинтеграции Донбасса

        Порошенко внес в Раду «неотложный» законопроект о реинтеграции Донбасса

        15:04   4 Октября 2017
        1241
        Юра, мы исправляемся. Поздравление к годовщине запуска первого спутника Земли

        Юра, мы исправляемся. Поздравление к годовщине запуска первого спутника Земли

        13:57   4 Октября 2017
        474
        В САР уничтожены 12 полевых командиров террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»

        В САР уничтожены 12 полевых командиров террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»

        8:45   4 Октября 2017
        1174
        Лавров обвинил США в организации смертельно опасных провокаций в Сирии

        Лавров обвинил США в организации смертельно опасных провокаций в Сирии

        1:35   4 Октября 2017
        774