Новости Новороссии: Порошенко внес в Раду проект реинтеграции Донбасса, ВСУ обстреливают ДНР

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Новороссия, 4 октября. Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение депутатов Верховной рады проект закона о реинтеграции Донбасса. ВСУ выпустили по ДНР 250 мин и снарядов. Школьников народных республик научили распознавать взрывные устройства. Последние новости Новороссии — в материале Федерального агентства новостей.

Реинтеграция от Порошенко

Лидер Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение депутатов парламента проект закона о реинтеграции Донбасса.

Законопроект определен как неотложный и передан на рассмотрение руководству парламента. При этом текст пока не опубликован. Как сообщают украинские СМИ, документ должен быть принят в самое ближайшее время — до 18 октября, пока не закончился срок действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса.

В свою очередь народный избранник от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник заявил, что документ допускает силовой сценарий «освобождения территорий в Донбассе». Ранее представитель президента в ВР Ирина Луценко сообщала, что Российская Федерация в тексте законопроекта будет названа «страной-агрессором».

ВСУ выпустили по территории ДНР 250 мин и снарядов

За минувшие сутки украинские военнослужащие выпустили по позициям армии ДНР 250 снарядов и мин разного калибра. Об этом сообщил заместитель командующего оперативным командованием народной республики Эдуард Басурин.

«На донецком направлении противник применил артиллерию, минометы, вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По прилегающим районам девяти населенных пунктов были выпущены 21 мина калибром 120 миллиметров, 75 мин калибром 82 миллиметра», — подчеркнул представитель Донецкой народной республики.

На мариупольском направлении ВСУ выпустили 28 артиллерийских снарядов, 24 мины калибром 120 миллиметров и 96 мин калибром 82 миллиметра. Кроме того, армия Киева также активно использовала различные типы гранатометов, стрелковое вооружение и бронетехнику.

Школьников Новороссии научили определять взрывные устройства

Из-за систематических нарушений ВСУ «режима тишины» в Донбассе командование войск народных республик не может составить карты взрывоопасных участков. По этой причине в школах Новороссии введены специальные уроки, на которых детей обучают определять взрывные устройства.

«Составить карту взрывооопасных локаций в ДНР невозможно — новые обстрелы происходят каждый день, и карта постоянно меняется. Рейды МЧС происходят спонтанно — каждый раз приходится обезвреживать новую территорию, где могут появиться дети. Противник стреляет по населенным пунктам республик, рассеивая в окрестностях сотни привлекательных для подростков смертоносных ловушек», — пояснили в МЧС ДНР и ЛНР.

По мнению военнослужащих армий Новороссии, школьники региона чтобы выжить, просто обязаны знать номенклатуру взрывных устройств и радиус их поражения. Тем не менее, экзамен сдавать не придется — это теоретический курс.