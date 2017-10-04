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Экономика
Путин объяснил разрыв между богатыми и бедными в России
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    Путин объяснил разрыв между богатыми и бедными в России

    16:14  4 Октября 2017
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    Путин объяснил разрыв между богатыми и бедными в России

    Москва, 4 октября. Проблема разрыва в доходах между различными слоями населения в России является тенденцией, которая сформировалась из-за «шоковой терапии» в 90-х годах прошлого века. Так считает президент Российской Федерации Владимир Путин.

    «Это не столько ошибка, сколько тенденция в развитии российской экономики и социальной сферы… Тенденция, кстати, нехорошая, она возникла с самого начала 1990-х годов, с момента демонтажа советской социальной системы и развития рыночных отношений», — подчеркнул политик.

    Ранее глава государства Владимир Владимирович Путин заявил о том, что российская экономика вышла из рецессии.

    Автор: Алексей Громов
    #путин
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