Путин об отношениях РФ и США: Они стали заложниками внутриполитической ситуации в Штатах

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Москва, 4 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что отношения между Москвой и Вашингтоном стали заложниками внутриполитической ситуации в Соединенных Штатах.

«Как складываются наши межгосударственные отношения? Они стали заложниками внутриполитической ситуации в Соединенных Штатах», — сказал глава российского государства на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».

Российский лидер также отметил, что Вашингтон отдельно использует российско-американские отношения для решения своих внутриполитических проблем.

«Ну, терпеливо ждем, когда этот процесс во внутриполитической жизни Соединенных Штатов закончится», — резюмировал президент.

Напомним, ранее Владимир Путин сообщил, что у него практически нет личных отношений с американским лидером Дональдом Трампом.