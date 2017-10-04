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Россия
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Политика
Путин об отношениях РФ и США: Они стали заложниками внутриполитической ситуации в Штатах
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    Путин об отношениях РФ и США: Они стали заложниками внутриполитической ситуации в Штатах

    16:05  4 Октября 2017
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    Путин об отношениях РФ и США: Они стали заложниками внутриполитической ситуации в Штатах

    Москва, 4 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что отношения между Москвой и Вашингтоном стали заложниками внутриполитической ситуации в Соединенных Штатах.

    «Как складываются наши межгосударственные отношения? Они стали заложниками внутриполитической ситуации в Соединенных Штатах», — сказал глава российского государства на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».

    Российский лидер также отметил, что Вашингтон отдельно использует российско-американские отношения для решения своих внутриполитических проблем.  

    «Ну, терпеливо ждем, когда этот процесс во внутриполитической жизни Соединенных Штатов закончится», — резюмировал президент.

    Напомним, ранее Владимир Путин сообщил, что у него практически нет личных отношений с американским лидером Дональдом Трампом.

    Путин об отношениях РФ и США: Они стали заложниками внутриполитической ситуации в Штатах

     

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #путин #сша
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