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Путин встретится с лауреатами конкурса «Учитель Года – 2017»
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    Путин встретится с лауреатами конкурса «Учитель Года – 2017»

    18:00  4 Октября 2017
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    Путин встретится с лауреатами конкурса «Учитель Года – 2017»

    Москва, 4 октября. Президент России Владимир Путин проведет встречу с лауреатами конкурса «Учитель Года России – 2017» и выступит на праздничном концерте, посвященном Дню учителя, который традиционно отмечается 5 октября, сообщает пресс-служба Кремля.

    Напомним, что в этом году в федеральном туре конкурса приняли участие 85 педагогов  из разных регионов страны. Победителями общероссийского конкурса в итоге стали 15 учителей, передает ТАСС.

    Ежегодный конкурс «Учитель года России» учрежден Министерством образования и науки РФ, Общероссийским профсоюзом работников образования и «Учительской газетой». Конкурс проводится с 1992 года.

    Ранее сообщалось, что Путин ответил на вопрос об участии в выборах президента России в 2018 году.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #день учителя
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