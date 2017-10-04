Путин встретится с лауреатами конкурса «Учитель Года – 2017»

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Москва, 4 октября. Президент России Владимир Путин проведет встречу с лауреатами конкурса «Учитель Года России – 2017» и выступит на праздничном концерте, посвященном Дню учителя, который традиционно отмечается 5 октября, сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, что в этом году в федеральном туре конкурса приняли участие 85 педагогов из разных регионов страны. Победителями общероссийского конкурса в итоге стали 15 учителей, передает ТАСС.

Ежегодный конкурс «Учитель года России» учрежден Министерством образования и науки РФ, Общероссийским профсоюзом работников образования и «Учительской газетой». Конкурс проводится с 1992 года.

Ранее сообщалось, что Путин ответил на вопрос об участии в выборах президента России в 2018 году.