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Москва, 4 октября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ВКС РФ наносят по боевикам эффективные удары, уничтожая лидеров террористических группировок.

По словам представителя внешнеполитического ведомства России, несмотря на регулярные вылазки боевиков в Сирии превалируют положительные тенденции, сообщает корреспондент ФАН.

ВКС РФ провели эффективную воздушную операцию, в результате которой уничтожено 12 полевых командиров «Джебхат ан-Нусры1» (террористическая группировка запрещена в России), а лидер формирования получил тяжелые ранения.

В данный момент Россия не только ведет подготовку к седьмым межсирийским переговорам в Астане, но и продолжает оказывать гуманитарную помощь населению САР. В Алеппо развернут новый мобильный госпиталь, принимающий более ста сирийцев ежедневно.

Специалисты из РФ завершили восстановление школы в провинции Хомс, а в Дейр эз-Зоре военные инженеры РФ разминируют дороги и здания, подчеркнула Мария Захарова.

Представитель МИД отметила, что сейчас Сирийская арабская республика крайне нуждается в помощи со стороны международного сообщества для восстановления инфраструктуры и разминирования населенных пунктов.

1 Организация запрещена на территории РФ.