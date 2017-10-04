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Весь мир
ВКС РФ ликвидировали в Сирии 12 полевых командиров «Джебхат ан-нусры»
Россия
ВКС РФ предотвращают попытки концентрации сил боевиков в Сирии — Захарова
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    ВКС РФ предотвращают попытки концентрации сил боевиков в Сирии — Захарова

    15:47  4 Октября 2017
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    ВКС РФ предотвращают попытки концентрации сил боевиков в Сирии — Захарова

    Москва, 4 октября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ВКС РФ наносят по боевикам эффективные удары, уничтожая лидеров террористических группировок.

    По словам представителя внешнеполитического ведомства России, несмотря на регулярные вылазки боевиков в Сирии превалируют положительные тенденции, сообщает корреспондент ФАН.

    ВКС РФ провели эффективную воздушную операцию, в результате которой уничтожено 12 полевых командиров «Джебхат ан-Нусры1» (террористическая группировка запрещена в России), а лидер формирования получил тяжелые ранения.

    В данный момент Россия не только ведет подготовку к седьмым межсирийским переговорам в Астане, но и продолжает оказывать гуманитарную помощь населению САР. В Алеппо развернут новый мобильный госпиталь, принимающий более ста сирийцев ежедневно.

    Специалисты из РФ завершили восстановление школы в провинции Хомс, а в Дейр эз-Зоре военные инженеры РФ разминируют дороги и здания, подчеркнула Мария Захарова.

    Представитель МИД отметила, что сейчас Сирийская арабская республика крайне нуждается в помощи со стороны международного сообщества для восстановления инфраструктуры и разминирования населенных пунктов.

    ВКС РФ предотвращают попытки концентрации сил боевиков в Сирии — Захарова

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сирия #вкс рф #мария захарова
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