Путин рассказал о восстановлении реальных доходов россиян

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Москва, 4 октября. Президент России заявил, что в России идет процесс восстановления экономики.

Выступая сегодня на пленарном заседании «Энергия для глобального роста» в рамках российской энергонедели, президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране идет процесс восстановления экономики.

Реальные доходы россиян начали восстанавливаться, что очень радует, сказал президент. Число граждан, живущих за чертой бедности, стало сокращаться.

Путин также отметил, что растут прямые инвестиции в основной капитал, наблюдается положительный баланс в торговле. Глава РФ подчеркнул, что все это происходит на фоне самых низких исторически уровней инфляции (3%) и безработицы (5%).