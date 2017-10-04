Путин ответил на вопрос об участии в выборах президента России в 2018 году

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Москва, 4 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что еще не решил, будет ли участвовать в выборах главы государства в 2018 году.

Во время форума «Российская энергетическая неделя» Путина спросили, против кого он намерен баллотироваться на ближайших выборах президента.

«Нет, — констатировал российский лидер, — я еще не решил не только, против кого я буду баллотироваться, я не решил, буду ли я баллотироваться вообще».

Глава государства напомнил, что президентская кампания должна быть объявлена в конце ноября — начале декабря этого года. Путин отметил, что к этому времени станут известны основные претенденты на пост президента и их предвыборные программы.