ЛНР: Боец ВСУ избил старика, просившего военных уйти из занятого ими дома

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Луганск, 4 октября. Украинский военный избил пожилого жителя села Лопаскино, подконтрольного Киеву. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на заявление официального представителя Народной милиции Луганской народной республики Андрея Марочко.

По его словам, ВСУ продолжают использовать жилые домостроения для военных целей.

Так, разведка ЛНР выявила наблюдательный пост пятой роты второго батальона 14-й бригады ВСУ, который был оборудован на чердаке жилого дома данного населенного пункта. Как отметил Марочко, хозяева дома обратились к украинским бойцам с просьбой покинуть домостроение, но в ответ со стороны военных последовала жесткая реакция: один из военнослужащих нанес удар автоматным прикладом по спине старику и приказал убраться в грубой форме.

Напомним, ранее спецслужбы Донецкой народной республики обезвредили агентурную сеть, члены которые подозреваются в покушении на министра доходов и сборов ДНР Александра Тимофеева и в совершении террористических актах в Донбассе.