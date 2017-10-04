Танк, телега или Tesla: Путин сделал свой выбор

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Москва, 4 октября. Президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Российской энергетической недели», рассказал о своей любви к электромобилям. Глава государства не исключил, что когда-нибудь сядет за руль Tesla.

«Да, конечно, я могу себе это представить. Обязательно задекларирую сразу же это для тех, кто внимательно следит за моим благосостоянием», — заявил президент, отвечая на вопрос модератора панельной сессии о том, может ли Путин когда-нибудь приобрести электромобиль.

Глава государства также добавил, что уже общался с отечественными производителями автомобилей, которые «мечтают о производстве электромобилей».

Путин признался, что ему нравятся подобные модели, поскольку они «приемистые, юркие, быстрые и эффективные». Для городов электромобили — идеальный вариант, поскольку там проживает большое количество людей.

Однако сейчас более экологичными являются автомобили на газомоторном топливе, подчеркнул президент.