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Танк, телега или Tesla: Путин сделал свой выбор
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    Танк, телега или Tesla: Путин сделал свой выбор

    16:10  4 Октября 2017
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    Танк, телега или Tesla: Путин сделал свой выбор

    Москва, 4 октября. Президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Российской энергетической недели», рассказал о своей любви к электромобилям. Глава государства не исключил, что когда-нибудь сядет за руль Tesla.

    «Да, конечно, я могу себе это представить. Обязательно задекларирую сразу же это для тех, кто внимательно следит за моим благосостоянием», — заявил президент, отвечая на вопрос модератора панельной сессии о том, может ли Путин когда-нибудь приобрести электромобиль.

    Глава государства также добавил, что уже общался с отечественными производителями автомобилей, которые «мечтают о производстве электромобилей».

    Путин признался, что ему нравятся подобные модели, поскольку они «приемистые, юркие, быстрые и эффективные». Для городов электромобили — идеальный вариант, поскольку там проживает большое количество людей.

    Однако сейчас более экологичными являются автомобили на газомоторном топливе, подчеркнул президент.

    На вопрос, может ли он представить себя за рулем автомобиля Tesla, Путин ответил просто: «Почему нет? Мы открыты. Мы покупаем их. Покупаем все, что нам полезно, продаем все, что нам выгодно. Поэтому ничего здесь особенного нет. Или вы думаете, мы будем ездить на телеге? Или на танках?»

    Автор: Алексей Громов
    #путин #tesla
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