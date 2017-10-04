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Политика
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Россия
Путин: 84% выработки энергии в РФ приходится на чистые источники
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    Путин: 84% выработки энергии в РФ приходится на чистые источники

    20:00  4 Октября 2017
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    Путин: 84% выработки энергии в РФ приходится на чистые источники

    Москва, 4 октября. На экологически «чистые» источники энергии в России приходится около 84% выработки. Об этом в среду заявил глава государства Владимир Путин.

    По словам политика, российская сторона стремится к развитию чистой энергетики. В результате она достигла больших успехов в данной сфере.

    «Уже сегодня среди крупнейших экономик энергобаланс России один из самых чистых: более трети генерации у нас приходится на атомную и гидроэнергетику, на возобновляемые источники энергии. Еще порядка 50% — на газ», — подчеркнул Владимир Владимирович Путин.

    Ранее стало известно о том, что российская сторона может согласиться на продление сделки по сокращению добычи нефти (ОПЕК+).

    Автор: Алексей Громов
    #путин
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