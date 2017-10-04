Путин: 84% выработки энергии в РФ приходится на чистые источники

В Избранное

Москва, 4 октября. На экологически «чистые» источники энергии в России приходится около 84% выработки. Об этом в среду заявил глава государства Владимир Путин.

По словам политика, российская сторона стремится к развитию чистой энергетики. В результате она достигла больших успехов в данной сфере.

«Уже сегодня среди крупнейших экономик энергобаланс России один из самых чистых: более трети генерации у нас приходится на атомную и гидроэнергетику, на возобновляемые источники энергии. Еще порядка 50% — на газ», — подчеркнул Владимир Владимирович Путин.

Ранее стало известно о том, что российская сторона может согласиться на продление сделки по сокращению добычи нефти (ОПЕК+).