Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Депутаты Рады официально назвали Россию «агрессором» в законопроекте о Донбассе
Общество
Цыгане под Калугой начали торговать поддельными биткойнами
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Цыгане под Калугой начали торговать поддельными биткойнами

    15:27  4 Октября 2017
    114

    Цыгане под Калугой начали торговать поддельными биткойнами

    Обнинск, 4 октября. Цыгане в Обнинске стали торговать фальшивыми биткойнами, продавая криптовалюту прямо около универмага. Мошенники заманивают доверчивых граждан, убеждая их, что биткойны быстро дорожают и на этом можно заработать.

    «Муж купил две штуки на 1000 рублей, пришел домой — оказалось подделка и продать их невозможно», — рассказала одна из жительниц Обнинска.

    Цыгане под Калугой начали торговать поддельными биткойнами

    Как сообщает Ura.ru, фальшивоманетчики заверяют граждан, что они смогут продать купленные биткойны за несколько тысяч рублей уже в ноябре.

    Напомним, что ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что Россия не будет заниматься легализацией и регулированием криптовалюты, поскольку она относится к высокорискованным активам.

    Автор: Геннадий Плющев
    #криптовалюта #продажа #цыгане #обнинск
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 82303

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107164

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29912

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44438

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25799
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Порошенко внес в Раду «неотложный» законопроект о реинтеграции Донбасса

        Порошенко внес в Раду «неотложный» законопроект о реинтеграции Донбасса

        15:04   4 Октября 2017
        961
        Юра, мы исправляемся. Поздравление к годовщине запуска первого спутника Земли

        Юра, мы исправляемся. Поздравление к годовщине запуска первого спутника Земли

        13:57   4 Октября 2017
        276
        В САР уничтожены 12 полевых командиров террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»

        В САР уничтожены 12 полевых командиров террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»

        8:45   4 Октября 2017
        1121
        Лавров обвинил США в организации смертельно опасных провокаций в Сирии

        Лавров обвинил США в организации смертельно опасных провокаций в Сирии

        1:35   4 Октября 2017
        744