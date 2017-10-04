Цыгане под Калугой начали торговать поддельными биткойнами

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Обнинск, 4 октября. Цыгане в Обнинске стали торговать фальшивыми биткойнами, продавая криптовалюту прямо около универмага. Мошенники заманивают доверчивых граждан, убеждая их, что биткойны быстро дорожают и на этом можно заработать.

«Муж купил две штуки на 1000 рублей, пришел домой — оказалось подделка и продать их невозможно», — рассказала одна из жительниц Обнинска.

Как сообщает Ura.ru, фальшивоманетчики заверяют граждан, что они смогут продать купленные биткойны за несколько тысяч рублей уже в ноябре.

Напомним, что ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что Россия не будет заниматься легализацией и регулированием криптовалюты, поскольку она относится к высокорискованным активам.