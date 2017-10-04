Путин рассказал, при каких обстоятельствах узнал об атомной бомбе КНДР в 2001 году

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Москва, 4 октября. Бывший глава Северной Кореи Ким Чен Ир в 2001 году рассказал президенту России Владимиру Путину о наличии атомной бомбы у КНДР. Об этом глава России заявил во время пленарного заседания Российской энергетической недели.

Путин обратил внимание, что жизнь КНДР под западными санкциями в течение 10 лет никак не изменилась. Он констатировал, что в 2001 году встречался с Ким Чен Иром, когда следовал в Японию через Северную Корею.