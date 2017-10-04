Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
ВКС РФ ликвидировали в Сирии 12 полевых командиров «Джебхат ан-нусры»
Россия
Шойгу наградил губернатора Кировской области почетной грамотой
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Шойгу наградил губернатора Кировской области почетной грамотой

    15:15  4 Октября 2017
    41

    Шойгу наградил губернатора Кировской области почетной грамотой

    Киров, 4 октября. Министр обороны России Сергей Шойгу наградил почетной грамотой губернатора Кировской области Игоря Васильева.

    Почетную грамоту за подписью главы военного ведомства России Сергея Шойгу губернатору Васильеву передал председатель Общероссийской общественной организации ветеранов ВС РФ Виктор Ермаков. Генерал армии Ермаков провел встречу с главой региона, на которой обсуждались вопросы взаимодействия областной администрации и министерства обороны России.

    В ходе встречи Виктор Ермаков отметил, что Кировская область является лидером Приволжского федерального округа по выполнению задач по призыву российских граждан на воинскую службу.

    Шойгу наградил губернатора Кировской области почетной грамотой

    Автор: Алексей Громов
    #сергей шойгу #кировская область #призыв #грамота
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 82313

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107166

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29912

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44438

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25800
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Порошенко внес в Раду «неотложный» законопроект о реинтеграции Донбасса

        Порошенко внес в Раду «неотложный» законопроект о реинтеграции Донбасса

        15:04   4 Октября 2017
        976
        Юра, мы исправляемся. Поздравление к годовщине запуска первого спутника Земли

        Юра, мы исправляемся. Поздравление к годовщине запуска первого спутника Земли

        13:57   4 Октября 2017
        282
        В САР уничтожены 12 полевых командиров террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»

        В САР уничтожены 12 полевых командиров террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»

        8:45   4 Октября 2017
        1124
        Лавров обвинил США в организации смертельно опасных провокаций в Сирии

        Лавров обвинил США в организации смертельно опасных провокаций в Сирии

        1:35   4 Октября 2017
        746