Шойгу наградил губернатора Кировской области почетной грамотой

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Киров, 4 октября. Министр обороны России Сергей Шойгу наградил почетной грамотой губернатора Кировской области Игоря Васильева.

Почетную грамоту за подписью главы военного ведомства России Сергея Шойгу губернатору Васильеву передал председатель Общероссийской общественной организации ветеранов ВС РФ Виктор Ермаков. Генерал армии Ермаков провел встречу с главой региона, на которой обсуждались вопросы взаимодействия областной администрации и министерства обороны России.

В ходе встречи Виктор Ермаков отметил, что Кировская область является лидером Приволжского федерального округа по выполнению задач по призыву российских граждан на воинскую службу.