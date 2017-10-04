Сирия закрывает Акербатский котел: САА и ВКС РФ освобождают от ИГИЛ восточную часть провинции Хама

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Сообщается, что правительственным войскам Сирии при поддержке ВКС РФ удалось установить контроль над территориями Акербатского котла.

#Hama countryside free from Daesh — War in Syria (@SyriaWar2) October 4, 2017

По информации, опубликованной иранским информагентством Fars News Agency, САА в данный момент контролирует весь восток провинции Хама, зачистив от боевиков деревни Абу-Дали-эш-Шарки, Расмус аль-Абд и Расмус аль-Абайеке.

Как сообщает источник в Telegram (@NovostiDamask), сирийская армия также заняла Умм Миль, Аль-Хардана и Абу Хубейлат. Иными словами, САА заняла все основные населенные пункты внутри Акербатского котла, и сейчас остается только зачистить район от боевиков «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). Инженерные подразделения уже приступили к разминированию территорий

army captured Abu Hubaylat and Al-Hardanah after control Tell Adimah , east salamiyah — watanisy (@watanisy) October 4, 2017

Главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) рассказал, что хотя САА и установила контроль над населенными пунктами в Восточной Хаме, говорить о полной ликвидации Акербатского котла пока рано. Эксперт напомнил, что не так давно между некоторыми полевыми командирами «Исламского государства» (запрещено в РФ) и командованием САА велись переговоры об эвакуации части боевиков в город Аль-Маядин, находящийся на территории провинции Дейр эз-Зор, которую контролирует ИГ1 (запрещено в РФ):

«Речь шла примерно о тысячи боевиков ИГ (запрещено в РФ), которые должны были эвакуироваться из восточной Хамы на восток Сирии. Но бои продолжились. Доподлинно неизвестно, но, судя по всему, вывоз боевиков не производился».

Наш собеседник также отметил, что в Акербатском котле часть сопротивления оказывали местные племена, примкнувшие к ИГИЛ1 (запрещено в РФ) на пике его роста:

«Это позволяет предположить определенные договоренности с частью местных племенных структур, которые просто прекратили сопротивление, а боевики ушли по пересеченной местности и где-то затаились в горах или просто пытаются прорваться куда-то на восток Сирии».

По мнению эксперта, сирийской армии еще потребуется произвести определенные работы по зачистке местности, фильтрации жителей в населенных пунктах и выявлению схронов, где боевики пытаются укрыться:

«Но с точки зрения войсковой операции, ликвидация котла подходит к своему логическому завершению. Я думаю, полная зачистка займет еще несколько дней и к концу недели котел должен быть закрыт».

Похожим мнением поделился с Федеральным агентством новостей и политолог, эксперт по Ближнему Востоку Александра Сотниченко:

«С одной стороны, открытое сопротивление «Исламского государства» (запрещено в РФ) в Акербатском котле было подавлено, но, с другой стороны, мы знаем тактику боевиков ИГИЛ, которые предпочитают скрываться, маскируясь под мирных жителей, а потом по команде неожиданно выступать и захватывать территорию. Такая ситуация было недавно в Аль-Карьятейне, когда местная ячейка ИГИЛ по команде подняла восстание и вырезала войска, которые там стояли. Как неожиданно они появились, также неожиданно они и исчезли. Война такого плана может продолжаться очень долго».

Эксперт провел аналогию с ситуацией в Чечне, которая наблюдалась после активной фазы контртеррористической операции:

«На протяжении еще десяти лет после окончания военных действий обстановка в республике оставалась пожароопасной, случались теракты. Но, тем не менее, в результате комплекса мероприятий, которые проводились регулярно, всех боевиков удалось вытеснить из республики».

Эксперт обратил внимание, что значение создания и последующей зачистки Акербатского котла очень высоко:

«Это позволило реализовывать операцию правительственных войск в Дейр эз-Зоре, не опасаясь за тылы. Сирийская армия развивала наступление без угрозы того, что с запада игиловцы ударят в спину. Поэтому операция на востоке провинций Хама и Хомс и операция в Дейр эз-Зоре имеют равное значение. Другое дело, что зачистка Акербатского котла является вспомогательной. Акербат — это не такой известный город как Дейр эз-Зор. Однако с зачисткой района вокруг него была ликвидирована, наверное, вторая по значению база ИГИЛ (запрещено в РФ) в регионе».

1 Организация запрещена на территории РФ.