Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
Российские военные рассказали о попытках связаться с внеземными цивилизациями в Крыму
Сирия эксклюзив
Сирия закрывает Акербатский котел: САА и ВКС РФ освобождают от ИГИЛ восточную часть провинции Хама
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия закрывает Акербатский котел: САА и ВКС РФ освобождают от ИГИЛ восточную часть провинции Хама

    19:10  4 Октября 2017
    1079
    Эксперты:
    александр сотниченко
    александр сотниченко

    Сирия закрывает Акербатский котел: САА и ВКС РФ освобождают от ИГИЛ восточную часть провинции Хама

    Сообщается, что правительственным войскам Сирии при поддержке ВКС РФ удалось установить контроль над территориями Акербатского котла.

    По информации, опубликованной иранским информагентством Fars News Agency, САА в данный момент контролирует весь восток провинции Хама, зачистив от боевиков деревни Абу-Дали-эш-Шарки, Расмус аль-Абд и Расмус аль-Абайеке.

    Сирия закрывает Акербатский котел: САА и ВКС РФ освобождают от ИГИЛ восточную часть провинции Хама

    Как сообщает источник в Telegram (@NovostiDamask), сирийская армия также заняла Умм Миль, Аль-Хардана и Абу Хубейлат. Иными словами, САА заняла все основные населенные пункты внутри Акербатского котла, и сейчас остается только зачистить район от боевиков «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). Инженерные подразделения уже приступили к разминированию территорий

    Главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) рассказал, что хотя САА и установила контроль над населенными пунктами в Восточной Хаме, говорить о полной ликвидации Акербатского котла пока рано. Эксперт напомнил, что не так давно между некоторыми полевыми командирами «Исламского государства» (запрещено в РФ) и командованием САА велись переговоры об эвакуации части боевиков в город Аль-Маядин, находящийся на территории провинции Дейр эз-Зор, которую контролирует ИГ1 (запрещено в РФ):

    «Речь шла примерно о тысячи боевиков ИГ (запрещено в РФ), которые должны были эвакуироваться из восточной Хамы на восток Сирии. Но бои продолжились. Доподлинно неизвестно, но, судя по всему, вывоз боевиков не производился».

    Сирия закрывает Акербатский котел: САА и ВКС РФ освобождают от ИГИЛ восточную часть провинции Хама

    Наш собеседник также отметил, что в Акербатском котле часть сопротивления оказывали местные племена, примкнувшие к ИГИЛ1 (запрещено в РФ) на пике его роста:

    «Это позволяет предположить определенные договоренности с частью местных племенных структур, которые просто прекратили сопротивление, а боевики ушли по пересеченной местности и где-то затаились в горах или просто пытаются прорваться куда-то на восток Сирии».

    По мнению эксперта, сирийской армии еще потребуется произвести определенные работы по зачистке местности, фильтрации жителей в населенных пунктах и выявлению схронов, где боевики пытаются укрыться:

    «Но с точки зрения войсковой операции, ликвидация котла подходит к своему логическому завершению. Я думаю, полная зачистка займет еще несколько дней и к концу недели котел должен быть закрыт».

    Сирия закрывает Акербатский котел: САА и ВКС РФ освобождают от ИГИЛ восточную часть провинции Хама

    Похожим мнением поделился с Федеральным агентством новостей и политолог, эксперт по Ближнему Востоку Александра Сотниченко:

    «С одной стороны, открытое сопротивление «Исламского государства» (запрещено в РФ) в Акербатском котле было подавлено, но, с другой стороны, мы знаем тактику боевиков ИГИЛ, которые предпочитают скрываться, маскируясь под мирных жителей, а потом по команде неожиданно выступать и захватывать территорию. Такая ситуация было недавно в Аль-Карьятейне, когда местная ячейка ИГИЛ по команде подняла восстание и вырезала войска, которые там стояли. Как неожиданно они появились, также неожиданно они и исчезли. Война такого плана может продолжаться очень долго».

    Эксперт провел аналогию с ситуацией в Чечне, которая наблюдалась после активной фазы контртеррористической операции:

    «На протяжении еще десяти лет после окончания военных действий обстановка в республике оставалась пожароопасной, случались теракты. Но, тем не менее, в результате комплекса мероприятий, которые проводились регулярно, всех боевиков удалось вытеснить из республики».

    Сирия закрывает Акербатский котел: САА и ВКС РФ освобождают от ИГИЛ восточную часть провинции Хама

    Эксперт обратил внимание, что значение создания и последующей зачистки Акербатского котла очень высоко:

    «Это позволило реализовывать операцию правительственных войск в Дейр эз-Зоре, не опасаясь за тылы. Сирийская армия развивала наступление без угрозы того, что с запада игиловцы ударят в спину. Поэтому операция на востоке провинций Хама и Хомс и операция в Дейр эз-Зоре имеют равное значение. Другое дело, что зачистка Акербатского котла является вспомогательной. Акербат — это не такой известный город как Дейр эз-Зор. Однако с зачисткой района вокруг него была ликвидирована, наверное, вторая по значению база ИГИЛ (запрещено в РФ) в регионе».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Никита Расторгуев
    #сирия #иг #хама #игил #саа #дейр эз-зор #хомс #акербат #восточная хама #акербатский котел
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 82965

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107207

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29924

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44474

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25867
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        ВКС РФ готовы предотвратить все операции ИГ в Сирии, представляемые США как «случайности»

        ВКС РФ готовы предотвратить все операции ИГ в Сирии, представляемые США как «случайности»

        16:38   4 Октября 2017
        1196
        Порошенко внес в Раду «неотложный» законопроект о реинтеграции Донбасса

        Порошенко внес в Раду «неотложный» законопроект о реинтеграции Донбасса

        15:04   4 Октября 2017
        1515
        Юра, мы исправляемся. Поздравление к годовщине запуска первого спутника Земли

        Юра, мы исправляемся. Поздравление к годовщине запуска первого спутника Земли

        13:57   4 Октября 2017
        764
        В САР уничтожены 12 полевых командиров террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»

        В САР уничтожены 12 полевых командиров террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»

        8:45   4 Октября 2017
        1249