Путин рассказал о своих отношениях с Трампом

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Москва, 4 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что у него практически нет личных отношений с американским лидером Дональдом Трампом.

«Личных отношений практически нет. Мы виделись один раз», — отметил российский лидер на пленарном заседании Международного форума по энергоэффективности.

Путин напомнил, что несколько раз говорил с Трампом по телефону. В ходе переговоров между главами двух государств обсуждались темы, представляющие взаимный интерес, в том числе сирийский конфликт.

Напомним, ранее Владимир Путин принял верительные грамоты у послов 20 стран.