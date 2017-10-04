Стали известны самые распространенные иномарки в России

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Москва, 4 октября. Аналитики назвали самые распространенные иномарки в России. По данным экспертов, в первом полугодии 2017 года количество иностранных легковых автомобилей в нашей стране составляло 25 миллионов.

При этом 37% приходилось на японские машины, сообщает Телеканал 360. В России насчитывается примерно 9,4 млн иномарок из страны Восходящего солнца. Вторую строчку занимают автомобили из Кореи. Их в нашей стране порядка 4,3 млн. Немного отстают от корейских компаний немецкие автопроизводители — 4,2 млн авто.

Аналитики заявляют, что каждая восьмая иномарка в России является американской, а каждая двенадцатая — французской. Таких транспортных средств в стране насчитывается 3,1 и 2,1 млн соответственно.

Кроме того, по нашим дорогам ездит 700 тысяч чешских и почти 550 тысяч китайских автомобилей.