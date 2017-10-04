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Путин назвал условия поддержки Россией сделки по Ирану
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    Путин назвал условия поддержки Россией сделки по Ирану

    15:16  4 Октября 2017
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    Путин назвал условия поддержки Россией сделки по Ирану

    Москва, 4 октября. Россия будет поддерживать сделку по Ирану, пока доклады МАГАТЭ будут подтверждать выполнение сторонами своих обязательств, заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Российской энергетической недели.

    Глава России констатировал, что сделка по Ирану была заключена еще при бывшем президенте США Бараке Обаме. Путин обратил внимание, что доклады МАГАТЭ подтверждают, что Тегеран полностью выполняет все взятые на себя обязательства.

    Путин назвал условия поддержки Россией сделки по Ирану

    «Мы руководствуемся этими соображениями и будем поддерживать сделку, которая была заключена при прежней администрации США, хотя у нас было много разногласий по другим вопросам», — заметил российский лидер.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #путин #сша #иран #магатэ
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