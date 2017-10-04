Путин назвал условия поддержки Россией сделки по Ирану

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Москва, 4 октября. Россия будет поддерживать сделку по Ирану, пока доклады МАГАТЭ будут подтверждать выполнение сторонами своих обязательств, заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Российской энергетической недели.

Глава России констатировал, что сделка по Ирану была заключена еще при бывшем президенте США Бараке Обаме. Путин обратил внимание, что доклады МАГАТЭ подтверждают, что Тегеран полностью выполняет все взятые на себя обязательства.