Курды получили запрет на членство в парламенте Ирака

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Багдад, 4 октября. Иракский парламент принял ряд постановлений, направленных против депутатов-курдов, включая запрет на участие в будущих заседаниях.

На очередном заседании иракского парламента был принят ряд мер, направленных против курдских представителей, вызванных проведением референдума о независимости Курдистана. В частности, курдские депутаты не должны присутствовать на заседаниях парламента, сообщает источник в Багдаде.

Постановление приостанавливает членство всех депутатов, голосовавших за проведение референдума, состоявшегося 25 сентября текущего года. Представители партий «Горран» и «Патриотический союз Курдистана», поддержавшие меры Багдада против курдов, были допущены на очередное заседание иракского парламента, подчеркивает источник.