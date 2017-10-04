Черный чай поможет избавиться от лишнего веса — ученые

В Избранное

Лос-Анджелес, 4 октября. Черный чай положительно влияет на микрофлору кишечника и приводит к похудению. О таком необычном открытии заявили сотрудники Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе.

По словам ученых, полезными для фигуры человека веществами в традиционном английском напитке оказались полифенолы. Выяснилось, что они способны стимулировать рост необходимых бактерий и подавлять микробы кишечника. Подобный вывод был сделан на основе многочисленных экспериментов на грызунах.

Напомним, что канадские ученые не так давно пришли к выводу, что жирную пищу нельзя запивать кофе, чтобы не допустить роста уровня сахара в крови.