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Черный чай поможет избавиться от лишнего веса — ученые
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    Черный чай поможет избавиться от лишнего веса — ученые

    15:27  4 Октября 2017
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    Черный чай поможет избавиться от лишнего веса

    Лос-Анджелес, 4 октября. Черный чай положительно влияет на микрофлору кишечника и приводит к похудению. О таком необычном открытии заявили сотрудники Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе.

    По словам ученых, полезными для фигуры человека веществами в традиционном английском напитке оказались полифенолы. Выяснилось, что они способны стимулировать рост необходимых бактерий и подавлять микробы кишечника. Подобный вывод был сделан на основе многочисленных экспериментов на грызунах.

    Напомним, что канадские ученые не так давно пришли к выводу, что жирную пищу нельзя запивать кофе, чтобы не допустить роста уровня сахара в крови.

    Автор: Алексей Громов
    #здоровье #похудение #чай
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