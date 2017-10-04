Крым вдохновил французского певца на новую песню и концерт

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Ялта, 4 октября. Вдохновленный визитом в республику французский певец Мурад Бурави решил посвятить Крыму песню и мечтает дать здесь концерт.

Мурад Бурави прилетел в Крым вместе со своим другом актером Сами Насери – главным героем фильмов «Такси», чтобы принять участие в благотворительном «Форуме мира».

Певец рассказал, что уже бывал в Крыму, и при первой встрече в его сердце возникло чувство сродни первой любви к девушке. Вдохновленный красотой полуострова, певец рассказал, что мечтает провести здесь полноценный большой концерт, а также думает посвятить Крыму песню и снять здесь клип. В настоящее время он как раз работает над новым альбомов в студии Пола Маккартни в Лондоне.

Напомним, его друг Сами Насери сказал, что хочет снять в Крыму фильм с российскими актерами.