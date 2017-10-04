Порошенко внес в Раду «неотложный» законопроект о реинтеграции Донбасса

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Киев, 4 октября. Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции Донбасса, который должен быть рассмотрен в ближайшее время. Документ был опубликован на сайте парламента страны.

Документ был отмечен украинским лидером как «неотложный».

Как сообщила представитель президента Украины в Верховной раде Ирины Луценко, в данном документе Россия фигурирует как «страна-агрессор».

Ранее сообщалось, что на рассмотрение Рады в среду должен быть внесен еще один законопроект — о замораживании на год закона об особенностях местного самоуправления в Донбассе.