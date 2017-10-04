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Путин об отношениях с партнерами: Россия никогда не ведет двойную игру
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    Путин об отношениях с партнерами: Россия никогда не ведет двойную игру

    15:35  4 Октября 2017
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    Путин об отношениях с партнерами: Россия никогда не ведет двойную игру

    Москва, 4 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ всегда честна со своими партнерами и никогда не ведет двойную игру.

    «Наше преимущество заключается в том, что мы никогда и ни с кем не ведем двойной игры, мы всегда честны в отношениях с нашими партнерами, мы открыто излагаем свою позицию», — заявил президент на пленарном заседании в рамках проведения форума «Российская энергетическая неделя» в Москве.

    Глава государства также отметил, что в советские времена Москва была ограничена в силу «идеологических стереотипов и заскорузлости».

    Путин подчеркнул, что сейчас Россия открыта для сотрудничества.

    Напомним, что глава государства участвует в международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя». В ходе мероприятия обсуждаются глобальная энергетическая повестка, существующие проблемы в энергетической сфере и основные направления отраслей ТЭК.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #россия
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