Путин об отношениях с партнерами: Россия никогда не ведет двойную игру

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Москва, 4 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ всегда честна со своими партнерами и никогда не ведет двойную игру.

«Наше преимущество заключается в том, что мы никогда и ни с кем не ведем двойной игры, мы всегда честны в отношениях с нашими партнерами, мы открыто излагаем свою позицию», — заявил президент на пленарном заседании в рамках проведения форума «Российская энергетическая неделя» в Москве.

Глава государства также отметил, что в советские времена Москва была ограничена в силу «идеологических стереотипов и заскорузлости».

Путин подчеркнул, что сейчас Россия открыта для сотрудничества.

Напомним, что глава государства участвует в международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя». В ходе мероприятия обсуждаются глобальная энергетическая повестка, существующие проблемы в энергетической сфере и основные направления отраслей ТЭК.