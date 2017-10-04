NASA предлагает всем желающим отправить свое имя на Марс

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Лос-Анджелес, 4 октября. Американское космическое агентство NASA и Лаборатория реактивного движения NASA в Пасадене объявили, что каждый желающий может увековечить свое имя на поверхности Марса с помощью беспилотного космического аппарата InSight, который должен отправиться на Красную планету в мае 2018 года.

«Марс продолжает привлекать умы и сердца любителей космоса всех возрастов. Наша акция даст им возможность в буквальном смысле стать частью миссии, которая будет изучать недра красной планеты», — заявил руководитель миссии InSight Брюс Банердт.

Космический аппарат доставит на Марс два небольших микрочипа, на которых будут записаны — совершенно бесплатно — имена всех желающих, которые подадут заявку на сайте миссии. Это уже вторая такая акция — первая была проведена в 2015 году и на первом чипе были записаны 827 тысяч имен, однако позже дата запуска аппарата была перенесена из-за технических неполадок и в NASA решили повторить акцию.

Марсианский аппарат InSight будет первым, который доставит на Марс оборудование для исследования «марсотрясений» и других процессов в глубинах планеты. Он, кроме того, произведет на Марсе уникальное по сложности бурение — аппарат проделает в поверхности Марса скважину глубиной 5 метров для поиска следов воды и жизни в марсианской пустыне.