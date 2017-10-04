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Шаргунов о секретной операции Пашинина в Донбассе: Другие регионы Украины могут посыпаться
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    Шаргунов о секретной операции Пашинина в Донбассе: Другие регионы Украины могут посыпаться

    17:59  4 Октября 2017
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    Депутат Сергей Шаргунов

    Российский актер Анатолий Пашинин, воюющий в Донбассе на стороне украинского добровольческого батальона, рассказал о своем первом бое и отметил, что участвует в подготовке некой секретной операции.  В свою очередь, депутат Государственной думы VII созыва Сергей Шаргунов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что решение Пашинина воевать «против русских», можно объяснить только его психопатией.

    Как признается российский актер, на линию соприкосновения в Донбассе он отправляется не каждый день, а только тогда, когда происходит ротация украинских войск и добровольческих батальонов.

    «Я вот вначале с автоматом был на одной из позиций, потом на другой позиции мне дали ПКМ (пулемет Калашникова модернизированный — прим. ФАН), потому что мне это подходит больше», — сообщил Пашинин украинскому «Обозревателю».

    Стоит отметить, что до этого актер находился на позициях армии Украины и привыкал к так называемому «нулю» (линия соприкосновения — прим. ред.).

    Российский актер Анатолий Пашинин

    «Сама по себе война страшна, а люди, живущие в Донбассе — чувствуют себя подвешенными на кровавом крюке. И я бы рекомендовал этому актеру, прежде чем спешить стрелять из пулемета, подумать, на кого он направляет оружие и поинтересоваться мнением гражданского населения народных республик. Я бы также рекомендовал Пашинину разобраться, против чего восстали жители Донбасса. Ведь люди, которые не хотят находиться в нынешней Украине, уже заплатили огромную кровавую цену за свое право. На самом деле, решение Пашинина воевать против русских, я могу объяснить только психопатией», — прокомментировал заявление актера Шаргунов.

    Кроме того, переметнувшийся на сторону украинских силовиков актер подчеркнул, что в настоящее время активно участвует в подготовке некой секретной операции. Однако подробностей не сообщил, только подчеркнул, что она «секретна, как не знаю что».

    «Актер погрузился в «кровавую бучу». И все это могло бы звучать комично, все эти разговоры про операцию и т.д., если бы это не была страшная операция по ампутации конечностей когда-то единой Украины. И если дальше так будет продолжаться, посыплются и другие регионы», — заключил народный избранник.

    Накануне звезда «Грозовых ворот» признался, что присоединился к «Украинской добровольческой армии» только для того, чтобы «насладиться жизнью». В свою очередь известный российский писатель Захар Прилепин отметил, что «Это вполне разумное заявление, потому что война — архетипическое мужское занятие, и Пашинин явно получает там удовольствия больше, чем изображая солдата в кино».

    Пашинин в Донбассе

    Напомним, в конце августа Анатолий Пашинин, сыгравший в фильмах «Адмирал» и «Мы из будущего», подтвердил, что намеренно вступил в восьмой батальон «Украинской добровольческой армии» (входит в состав запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор»11 — прим. ФАН) в Донбассе. Как сообщают украинские СМИ, возвращаться в Россию актер не планирует.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Гагарин
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